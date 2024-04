Torna dal 1' Sanabria: dopo il gol contro il Monza nella gara più recente, il paraguaiano potrebbe segnare in due match consecutivi in Serie A per la prima volta dal febbraio 2023 (contro Cremonese e Juventus in quel caso). Tuttavia, solo una delle sue ultime nove reti in campionato è arrivata in trasferta (contro il Napoli lo scorso 8 marzo). LE STATISTICHE E I NUMERI DI SANABRIA IN QUESTA STAGIONE