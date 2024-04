Non si ferma la squadra di Pioli, che infila la settima vittoria di fila tra campionato e coppe. Proprio giovedì, a San Siro, arriva la Roma nell'andata dei quarti di Europa League. Pericoloso Gonzalez in avvio, la sblocca Pulisic (schierato da trequartista centrale) con un sinistro dalla distanza. Il raddoppio è di Giroud, bravo di testa su corner di Adli. Traversa di Gonzalez, Krstovic espulso per l'entrata su Chukwueze. Dopo l'intervallo ecco il tris di Leao, traversa anche per Theo

CLASSIFICA