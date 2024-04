In vista del ritorno dei quarti di Conference (dopo lo 0-0 dell'andata a Plzen contro il Viktoria), Italiano fa riposare alcuni uomini chiave. Tra questi Nico Gonzalez, ma anche Arthur, Milenkovic e Biraghi. Si rivede dal 1' Parisi a sinistra, a destra rientra Kayode, così come Bonaventura che aveva saltato la gara di Conference per un problemino: sarà lui ad affiancare Duncan davanti alla difesa. Belotti è stanco ma non riposa, anche perché manca Nzola, non convocato per un affaticamento muscolare. In attacco col "Gallo" ci sono Beltram, Ikoné e Sottil





FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Duncan, Bonaventura; Ikoné, Beltran, Sottil; Belotti. All. Italiano