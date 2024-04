La sfida del Gewiss Stadium chiude la 32^ giornata del campionato di Serie A: si affrontano Atalanta e Verona. Gasperini conferma Scamacca dopo la doppietta di Anfield: accanto a lui CDK. In difesa Toloi. Verona con Dani Silva a centrocampo, Bonazzoli riferimento più avanzato. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD