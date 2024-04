Un gol di Luis Alberto regala i tre punti alla Lazio nella trasferta di Marassi. Proprio lo spagnolo, che al termine del match contro la Salerntiana aveva dichiarato di voler andare via da Roma, è risultato decisivo al 67' sull'assist di Kamada a sua volta imbeccato dal Felipe Anderson. Vittoria fondamentale in chiave quinto posto per i biancocelesti. Resta invece a 39 ma ben lontana dalla zona retrocessione, il Genoa di Gilardino

