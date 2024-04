Al Bentegodi va in scena lo scontro salvezza tra Verona e Udinese. Baroni sceglie Noslin come riferimento avanzato, a supporto il tridente Mitrovic-Folorunsho-Lazovic. Cioffi si affida a Lucca, con Samardzic e Pereyra alle spalle. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD