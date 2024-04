La 34^ giornata di Serie A si apre con il match dello Stirpe tra Frosinone e Salernitana. Padroni di casa alla ricerca di importanti punti salvezza, mentre i campani in caso di non vittoria sarebbero già aritmeticamente in Serie B. Di Francesco si affida ancora a Cheddira supportato da Soulé. Colantuono con Vignato e Tchaouna alle spalle di Ikwuemesi . Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD