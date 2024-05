L'Atalanta non sbaglia e batte la Salernitana in rimonta. Gasperini ne cambia sei rispetto all'Europa League e nel primo tempo segnano i padroni di casa con Tchaouna. Nella ripresa tre cambi e la rimonta: Scamacca pareggia, poi è decisivo Koopmeiners entrato dalla panchina. Gasp raggiunge la Roma a quota 60 in classifica a una settimana dallo scontro diretto

