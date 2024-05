L'Inter resta per la prima volta in campionato a secco di gol ed esce battuta 1-0 dal Mapei. Il Sassuolo, dopo aver battuto i nerazzurri a San Siro, fanno il colpo anche in casa grazie alla rete di Laurienté che sfrutta il recupero e assist di Doig, infilando sul primo palo. Qualche opportunità per i nerazzurri di pareggiare nel primo tempo, mentre nel secondo la squadra di Ballardini ha difeso il vantaggio e portato a casa tre punti fondamentali

