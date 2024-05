Il Sassuolo conquista tre punti preziosissimi per proseguire la sua rincorsa verso la salvezza battendo i campioni in carica dell'Inter con un gol di Laurienté. Ma è Doig l'MVP per il Sassuolo. Bene anche il giovane Lipani. Sottotono Lautaro (gol annullato) e la difesa nerazzurra. Male Dumfries. Buono l'impatto di Buchanan sulla gara. Tutti i voti del match del Mapei

SASSUOLO-INTER 1-0, GOL E HIGHLIGHTS