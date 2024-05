Italiano conferma Castrovilli e Nzola dal 1' come a Verona con il supporto di Barak e Nico Gonzalez. Tante rotazioni al solito per l'allenatore viola, che si affida a Kayode-Parisi come terzini e ad Arthur-Mandragora a centrocampo. Palladino recupera Mota e lo schiera a sinistra, con Zerbin e Colpani spostati a destra e al centro dietro Djuric. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD