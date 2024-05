Gotti: "Molto felice per la salvezza"

Per il Lecce si tratta di una vigilia tranquilla, dopo che i giallorossi sono aritmeticamente salvi. E, su quest’argomento, Gotti non ha nascosto la propria soddisfazione per il traguardo raggiunto: "Non prendo le note di merito – ha spiegato in conferenza stampa. Sono più lucido nel pensare ai demeriti che servono per migliorare. Normale che sia molto contento per tutti noi, che significa società, persone, squadra, staff tecnico. Il tutti noi include tifosi e appassionati, insomma tutte le persone che hanno remato nella stessa direzione". Domani sera il Via del Mare va ancora una volta verso il sold out e, nonostante l’Udinese sia nella bagarre salvezza, Gotti chiede massima concentrazione: "Sarebbe bellissimo poter gratificare i giocatori, ma è necessario essere professionali e seri". Poi, su chi l'ha preceduto: "Sono contento per D'Aversa – ha aggiunto - non dimentichiamo i 25 punti ottenuti con la squadra. Sottolineo questo perché a me è capitata la stessa cosa nella scorsa stagione. D'Aversa ha messo impegno e partecipazione emotiva in una piazza che trasmette calore: e proprio per questo sono particolarmente contento per lui". Infine, sul suo futuro: "Non aspettavo la salvezza per l'aspetto contrattuale. Attendevo con grande voglia la salvezza per tutti noi. Gli oltre due mesi passati qui mi hanno fornito tanti spunti che saranno oggetto di riflessione all'indomani della fine del campionato. Certo è che ho avuto tanta vicinanza, ed esistono elementi che mi porterò nella discussione che andrà fatta nelle sedi opportune".