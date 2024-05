A San Siro si sfidano Milan e Cagliari. Pioli punta sul trio d'attacco Chukwueze-Giroud-Pulisic, con Leao in panchina. Fuori anche Theo, Tomori e Calabria, i terzini sono Kalulu e Florenzi. Ranieri sceglie la difesa a 3 e in avanti la coppia Shomurodov-Luvumbo. La prima chance è per Florenzi. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD