Missione quasi compiuta per la squadra di Motta, che passa 2-0 al 'Maradona' e vede la qualificazione in Champions (possibile già domenica sera qualora la Roma non vinca a Bergamo). Partenza da urlo dei rossoblù che segnano due volte in tre minuti: apre Ndoye di testa, lui come Posch. Applausi anche per Ravaglia, che para il rigore di Politano e si oppone nella ripresa a Osimhen. Ennesimo passo falso degli azzurri, che restano provvisoriamente all'ottavo posto

