Il Milan travolge 5-1 il Cagliari a San Siro e si garantisce la partecipazione alla prossima Supercoppa Italiana. Apre le marcature nel primo tempo Bennacer con una ribattuta, poi nella ripresa Pulisic in ripartenza trova il bis. Nandez accorcia le distanze, ma il tiro dalla distanza di Reijnders spegne le speranze. Leao cala il poker in azione solitaria, la chiude ancora Pulisic in diagonale

