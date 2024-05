Roberto Piccoli, che ha esordito in Serie A con la maglia dell’Atalanta collezionando 15 presenze e una rete in due esperienze distinte (tra aprile 2019 e luglio 2020 e successivamente tra agosto 2021 e gennaio 2022), ha realizzato cinque reti in 33 incontri in questo torneo e non ha mai fatto meglio in una singola stagione di Serie A (cinque reti in 20 gare anche con lo Spezia nel 2020/21).