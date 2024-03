I tre scontri diretti della 27^ giornata premiano Milan, Bologna e Napoli che battono Lazio, Atalanta e Juventus in una corsa all'Europa sempre più appassionante. Attenzione al ranking Uefa per Nazioni: oggi l'Italia avrebbe un club in più (la quinta classificata) nella nuova Champions. Ecco tutte le squadre coinvolte, il calendario e il punto sugli scontri diretti

