Chiesa trova il vantaggio, Alex Sandro raddoppia, proprio nel giorno dell'addio e in cui ha agganciato Nedved come recordman straniero per presenze nella Juve. I bianconeri, guidati da Montero, chiudono il campionato con una vittoria, salendo al terzo posto davanti al Bologna (solo l'Atalanta potrebbe scavalcarla). Doppio giallo ed espulsione per Zerbin nel finale

CLASSIFICA