Un pareggio e ultimi abbracci rossoneri per Pioli, Giroud e Kjaer, che salutano il Diavolo a San Siro. Omaggio di giocatori e tifosi all'allenatore prima del fischio d'inizio, vantaggio di Leao dopo il grave errore di Fiorillo. Il raddoppio è proprio di Giroud in acrobazia. Nella ripresa accorcia il neoentrato Simy, va a segno di testa Calabria. Ma in due minuti nel finale i granata la riprendono con Sambia e ancora Simy

