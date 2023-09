Pareggio in rimonta per la squadra di Garcia, 2-2 strappato a Marassi grazie agli ingressi dalla panchina. Poche chance nel primo tempo: Di Lorenzo fermato al tiro, Meret attento su Retegui. La sblocca Bani di testa prima dell'intervallo, raddoppia Retegui servito da Strootman. Decisivi i neoentrati Raspadori e Politano, che in nove minuti la riprendono nel finale

LE PAGELLE DI GENOA-NAPOLI