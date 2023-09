Il big match dello Stadium apre la quarta giornata dopo la sosta per le nazionali. Conferme sia per Allegri che per Sarri. Nella Juve c'è ancora Gatti in difesa, Chiesa-Vlahovic davanti. Lazio con Kamada a centrocampo, parte dalla panchina Guendouzi. Tridente Felipe Anderson-Immobile-Zaccagni. Diretta sull'app DAZN e ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky