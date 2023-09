15' - Torino in vantaggio: la sblocca Buongiorno!





Corner battuto dalla destra da Seck, Zapata colpisce di testa e il pallone carambola su Lovato, che di fatto serve in maniera del tutto fortuita Buongiorno. Il capitano del Toro, tutto solo, non deve far altro che spingere il pallone in rete da due passi





SALERNITANA-TORINO 0-1