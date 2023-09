La gara del Bentegodi chiude il quarto turno di campionato. Si affrontano Verona e Bologna. Baroni manda in campo Bonazzoli dal 1' come riferimento avanzato, alle sue spalle Ngonge e Duda. Motta con de Silvestri nell'undici titolare. Aebischer con Freuler a centrocampo. Diretta Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD