Salernitana-Torino 0-3: video, gol e highlights

Il Torino batte la Salernitana all'Arechi e si lancia verso le zone alte della classifica. Gli uomini di Juric chiudono i conti già nel primo tempo, prima con Buongiorno, a segno sugli sviluppi di un corner, poi con Radonjic, in grandissimo spolvero. Doppietta per il serbo, che nella ripresa si vede anche annullare il tris dal Var. Male la squadra di Paulo Sousa, sfortunata in occasione di un palo colpito da Cabral: i campani restano al penultimo posto in classifica