Una rete di Oudin nel finale piega la resistenza del Genoa e fa volare il Lecce al secondo posto in classifica. Partita sostanzialmente dominata dai salentini, pericolosi più volte nel primo tempo con Krstovic e in superiorità numerica dal 36' per il rosso (doppia ammonizione) a Martin. Nella ripresa i rossoblù cedono al mancino dalla distanza di Oudin che firma l'1-0

