Con un gol di Leao dopo 8’ il Milan supera il Verona a San Siro. Il portoghese sblocca in contropiede, innescato da Giroud dopo un errore del Verona, poi corre ad abbracciare Pioli in panchina. Sportiello salva i rossoneri con un riflesso su Folorunsho, nella ripresa occasioni per Pulisic e Jovic, che spreca nel recupero. Si ferma Krunic, sostituito al 65’; esordio in A per il 2005 Bartesaghi

