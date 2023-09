Tegola per Pioli: il centrocampista rossonero, insostituibile in questo inizio di stagione con 6 partite su 6 in campo, si è fermato per un problema muscolare al flessore della coscia destra. Costretto a uscire al 65' della partita contro il Verona, si teme un infortunio serio, lunedì gli esami per valutare l'entità. Si allunga così la lista degli indisponibili per i rossoneri: oltre al lungo degente Bennacer, ai box anche Maignan e Kalulu, con Theo e Calabria da valutare

MILAN-VERONA LIVE