Il Sassuolo cala il poker e batte la Juve in casa per la seconda volta di fila. Apre le marcature il destro di Laurienté, ma evidente è l'errore di Szczesny che non trattiene la sfera. Un'autorete di Vina riequilibra il punteggio, il mancino a giro di Berardi vale il 2-1 neroverde prima dell'intervallo. Chiesa rimedia a un quarto d'ora nel termine, ma nel finale Pinamonti e l'autorete da non credere di Gatti valgono il definitivo 4-2

CLASSIFICA