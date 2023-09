Il Milan ha perso l’ultima gara di campionato contro l’Inter e non colleziona due ko di fila in Serie A da inizio febbraio 2023 (serie di tre in quel caso): i rossoneri inoltre hanno incassato almeno un gol in tutte le ultime tre partite giocate nella competizione e non arrivano a quattro gare di fila senza clean sheets sempre da febbraio 2023 (serie di sette in quel caso).