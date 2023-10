I soliti Berardi e Krstovic decidono l'anticipo serale del venerdì al Via del Mare. Un rigore del numero dieci neroverde, concesso per fallo di mano di Baschirotto, porta avanti il Sassuolo al 23' nonostante un miglior primo tempo del Lecce. Consigli dice di no a uno scatenato Strefezza, a Gendrey e Almqvist, ma non può nulla sull'attaccante montenegrino all'inizio della ripresa. Il Lecce torna a muovere la sua classifica, il Sassuolo sale a 10 punti