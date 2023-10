Le probabili formazioni di Fiorentina–Empoli

Fiorentina-Empoli chiude la nona giornata di Serie A, lunedì alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio. La squadra di Italiano dopo otto giornate ha conquistato 17 punti, e prima della sosta si è imposta 3-1 sul campo del Napoli campione d'Italia. L'Empoli invece si trova a quota 4 e nell'ultimo turno ha pareggiato 0-0 contro l'Udinese in casa.

Probabile formazione Fiorentina

Vincenzo Italiano orientato a schierare la sua squadra nel derby con il 4-2-3-1. L'allenatore deve fare a meno degli indisponibili Castrovilli, Dodò, a cui si aggiunge Biraghi. In avanti saranno Nico Gonzalez-Bonaventura-Brekalo ad agire alle spalle di Nzola.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Duncan, Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano

Le parole di Italiano

Le parole dell'allenatore della Fiorentina: "Stanno tutti bene, pian piano abbiamo ritrovato tutti. Siamo al completo, stiamo preparando il derby, partita importante per noi che arriva dopo la sosta e un periodo positivo. Guai a fermarsi e a mollare, abbiamo un paio di giorni per fare altro lavoro. Queste soste non si hanno a disposizione i nazionali ma con chi resta si lavora e si portano avanti strategie e lavoro contro il prossimo avversario. Abbiamo fatto riposare i ragazzi perché arrivavamo da un tour de force, ora prepariamo nei dettagli questa sfida delicata". Sull'avversario: "In questi anni ci ha messo sempre in difficoltà, avversario difficile da battere, è un derby, una partita sentita e delicata. Sappiamo che avversario affrontiamo, hanno cambiato guida tecnica, stiamo bene. Sono arrivati i nazionali, abbiamo tempo a disposizione. Vogliamo continuare questa striscia e l'entusiasmo. Hanno fatto ottimi risultati nelle ultime partite. Col cambio d'allenatore hanno ricominciato a far punti, sono organizzati, fastidiosi, hanno anche qualità e giocatori di talento. Oltre alla voglia di rivalsa vanno affrontati con attenzione".

Probabile formazione Empoli

Aurelio Andreazzoli alla ricerca di punti salvezza nel derby toscano. Sono in dubbio Ismajili e Baldanzi. In difesa possibile occasione per Walukiewicz. Davanti Cambiaghi e Cancellieri alle spalle di Caputo.

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Cambiaghi, Cancellieri; Caputo. All. Andreazzoli

Le parole di Andreazzoli



Aurelio Andreazzoli alla vigilia del derby con la Fiorentina presenta avversario e partita: "La Fiorentina è molto forte. Lo dice la classifica, la sua storia recente, lo dico io come sensazione perché mi piace molto quello che fanno. Vogliamo misurarci, io per primo voglio vedere se sono all'altezza di Italiano. I calciatori devono misurarsi con quelli ritenuti più bravi, dovremo usare tutte le armi possibili e immaginabili per poter controbattere. Si giocherà in un bell'ambiente, credo che siamo nella condizione giusta. Non quella che vorremmo essere ma sono comunque curioso". Su alcuni singoli, su Baldanzi e sul rientro dalle nazionali aggiunge: "Durante la sosta per le Nazionali non è stato facile. Avevo 12 giocatori fuori e mi sono dovuto far aiutare dal settore giovanile: abbiamo lavorato a stretto contatto con la Primavera. Non è stata di certo la soluzione ideale, in quanto ci siamo allenati parzialmente. Posso però dire che Baldanzi è tornato nella condizione che già conoscete, ma abbiamo ancora un po' di tempo per vedere se riesce a recuperare. In porta Berisha sta facendo molto bene: è un ragazzo davvero bravo che fa il suo lavoro, una certezza".