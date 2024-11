Alla Fiorentina basta una rete di Kean, furbo nell'approfittare di un errore di Maripan, per battere il Toro e agganciare l'Atalanta in classifica: Palladino è a -3 dal Napoli capolista. Nella ripresa un clamoroso palo di Pedersen e un palo scheggiato anche per Mandragora. Per la Viola è la quinta vittoria di fila in campionato, settima contando tutte le competizioni, per Vanoli è invece il quinto ko nelle ultime sei giornate

