La squadra di Inzaghi spreca tanto, rischia la beffa al 98' ma la spunta 1-0 e va a -1 dal Napoli (che affronterà nel prossimo turno). In avvio ci prova Lautaro, Thuram e Mkhitaryan a un passo dal vantaggio. Sommer strepitoso su Oristanio. Nella ripresa annullato per fuorigioco il gol di Mkhitaryan, attento Sommer su Pohjanpalo. Rete di Lautaro su assist di Dimarco, Thuram spreca il raddoppio. E all'ultimo respiro Sverko pareggia, ma il Var annulla per un tocco di mano

