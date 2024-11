La Roma non riesce a dare continuità al successo con il Torino e esce sconfitta dal Bentegodi contro il Verona per 3-2. La decide, nel finale, una rete di Harroui. Nel primo tempo Hellas in vantaggio con Tengstedt che sfrutta un grave errore di Zalewski. La Roma risponde con Soulé ma prima del break Magnani fa 2-1. A inizio ripresa Dovbyk riporta in gara i giallorossi ma nel finale arriva la zampata di Harroui che chiude i conti

