Dopo la frenata casalinga contro il Parma nel 2-2 dello Stadium, la Juventus vuole tornare a vincere e deve farlo in una trasferta non semplice come quella del Bluenergy di Udine. La squadra di Runjaic deve riscattare la sconfitta per 3-2 a Venezia. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18