I rossoneri ritrovano la vittoria contro il Monza in un momento molto delicato e ora possono iniziare a pensare al Real Madrid. In avvio Mota segna ma l’arbitro annulla per un fallo precedente di Bondo, poi Maldini si divora il vantaggio e Pedro Pereira costringe Maignan a una parata super per salvare la porta. Nonostante la sofferenza, il Milan trova una ripartenza vincente prima dell’intervallo e va a segno con Reijnders, che ribadisce di testa dopo il tentativo di Morata

CLASSIFICA