La squadra di Thiago Motta si impone per 2-0 contro l'Udinese. Decisivi nel primo tempo l'autogol di Okoye e la seconda rete in campionato di Savona. L'Udinese nella ripresa ci prova e colpisce anche una traversa con Lucca nel finale. Bianconeri che tornano a non subire gol e salgono a 21 punti in classifica. Resta 7^, invece, la squadra di Runjaic a quota 16

