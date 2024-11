Tre punti e aggancio in classifica a Inter e Atalanta. La Fiorentina continua a sognare in grande e vince anche a Como 2-0. Gara non semplice per la formazione di Palladino che passa al 19' con una conclusione da fuori di Adli. Il Como prova a reagire ma senza trovare concretezza nell'ultimo terzo di campo. La Fiorentina approfitta degli spazi e raddoppia grazie a un tocco morbido di Kean. Nel recupero espulso Dossena

