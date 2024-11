La squadra di Conte ritrova la vittoria e torna in vetta al campionato a +1 su Atalanta, Inter e Fiorentina. In avvio chance per Kvaratskhelia, che spreca da pochi passi. Pericolosi anche McTominay e Politano. Dentro Hummels e Baldanzi dopo l'intervallo, ci prova l'ex Lukaku che non sbaglia su assist di Di Lorenzo. Dovbyk sfiora l'1-1 negato dalla traversa. Sconfitta per Ranieri al nuovo esordio sulla panchina della Roma

