Nessun gol e poco spettacolo nel big match di San Siro, che al termine della partita fischia le due squadre. Dopo la lunga fase di studio iniziale (con il Milan che deve prendere le misure a McKennie schierato a sorpresa in attacco come “falso nove”), ci prova Yildiz con un tiro a lato. Emerson di testa per l’unica vera occasione rossonera, nella ripresa Thiaw decisivo in chiusura su Cambiaso

