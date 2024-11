Prova di forza della squadra di Inzaghi, che travolge l'Hellas nei primi 45 minuti e si prende la vetta della classifica aspettando Napoli-Roma. In avvio traverse di Tengstedt e Correa, tornato titolare dopo 552 giorni. Stop muscolare per Acerbi (dentro De Vrij), poi l'Inter segna cinque gol in 24 minuti: apre Correa su assist di Thuram, che fa doppietta sugli inviti del Tucu e Bastoni. Il poker è di De Vrij servito da Asllani, festa anche per Bisseck ispirato dallo scatenato Correa

PAGELLE - CLASSIFICA