Il Lecce non ha segnato nelle ultime sette trasferte di campionato, già striscia negativa record per i giallorossi fuori casa in Serie A. I salentini sono anche l’unica squadra a non aver ancora trovato la via del gol in trasferta nei maggiori cinque campionati europei 2024/25 (zero reti in sei match), solo due formazioni nella storia della Serie A sono rimaste a secco di gol in tutte le prime sette gare fuori casa stagionali: il Palermo nel 2011/12 e il Napoli nel 1972/73.