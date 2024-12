Boxing Day, 10 ore di fila di partite LIVE su Sky

Introduzione

Una 'maratona' di dieci ore praticamente ininterrotte di calcio inglese, e della migliore qualità: dall’ora di pranzo fino a oltre l'ora di cena, otto partite tutte live su Sky Sport, anche con lo spettacolo di Diretta Gol, con cinque gare in contemporanea a partire dalle ore 16. Con studi dedicati e inviati sul campo. È il Boxing Day, tradizionale occasione per godersi il meglio della Premier League, che mette in mostra i suoi campioni ogni 26 di dicembre. Otto match, con il Manchester City di Guardiola che apre la giornata a partire dalle 13.30 e il super Liverpool di Slot che la chiuderà quasi alle 23. In mezzo, in campo, tra le altre, anche il Chelsea di Maresca, l’Aston Villa di Emery contro il Newcastle di Tonali, il sorprendente Nottingham Forest contro il Tottenham, e ovviamente lo United. In attesa di chiudere il quadro, venerdì 27, con i due ultimi match in programma di questa 18^ giornata: Brigthon-Brentford e Arsenal-Ipswich. Ah, non dimenticate che si torna subito in campo prima di Capodanno: si gioca il 29 e il 30 dicembre per la 19^ giornata, che chiude il quadro il primo 1 gennaio con Brentford-Arsenal. Poi, dal 4 al 6 gennaio, via al girone di ritorno che si apre con la 20^ giornata. Ma se siete ancora provati dal pranzo natalizio e avete bisogno di aiuto e lucidità, ecco una guida per non perdervi niente del meglio che sta per arrivare su Sky con il Boxing Day

