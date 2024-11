"Il ritiro è servito per capire tante cose e per ritrovare il nostro spirito già da questa sera. Dobbiamo reagire. Vediamo cosa dirà il campo – ha detto nel pre partita l'allenatore del Verona Paolo Zanetti –. Non c’è nessun giocatore che non abbia al cuore le sorti di sé stesso e del club nel quale milita con grande orgoglio. Dobbiamo reagire tutti insieme come squadra. In questo momento non contano i singoli, ma la squadra in generale".