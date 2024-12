Dopo essere rimasta imbattuta per 13 gare consecutive (6 vittorie, 7 pareggi) contro il Genoa in Serie A, l’Udinese ha perso l’ultima dello scorso febbraio per 2-0 (reti di Mateo Retegui e Mattia Bani per il Grifone); i friulani potrebbero subire due sconfitte consecutive contro i liguri nella competizione per la prima volta dal 2010.