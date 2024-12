In occasione del 118° compleanno del Torino il presidente granata Urbano Cairo è intervenuto a Radio Sportiva per parlare del momento negativo della squadra e delle voci riguardo la possibile cessione del club: "Vanoli è sul pezzo, la squadra è con lui. Piena fiducia da parte mia e a gennaio gli metteremo a disposizione qualche giocatore in più. Red Bull? Li ho visti 5 mesi fa per la sponsorizzazione. Non conosco il fondo Pif"

TUTTE LE SUE PAROLE