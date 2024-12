Cairo: "Fiducia in Vanoli, a gennaio investiremo"

In occasione del 118° compleanno del Torino il presidente granata Urbano Cairo è intervenuto a Radio Sportiva per parlare del momento negativo della squadra e delle voci riguardo la possibile cessione del club: "Vanoli è sul pezzo, la squadra è con lui. Piena fiducia da parte mia e a gennaio gli metteremo a disposizione qualche giocatore in più. Red Bull? Li ho visti 5 mesi fa per la sponsorizzazione. Non conosco il fondo Pif"

E' momento complicato per non dire fra i più difficili della sua gestione ma Urbano Cairo, nel giorno del 118° compleanno del Torino , è intervenuto a Radio Sportiva per parlare della situazione della squadra granata, 8 sconfitte nelle ultime 10 partite compresa la Coppa Italia, e rispondere alle voci di trattative per la cessione del club: "Siamo partiti bene, ma l’infortunio di Zapata ci ha penalizzato, dobbiamo dimenticare questo episodio ci dispiace umanamente e sportivamente, ma dobbiamo pensare a riprendere il cammino . Il calendario è stato un po’ più complesso, ma sicuramente c’è voglia di far bene, Vanoli è sul pezzo , la squadra è con lui. Piena fiducia da parte mia, appoggio per un mister bravo e volontà di intervenire a gennaio per mettergli a disposizione qualche giocatore in più”.

Cairo: "Cessione Toro? Pronto ad ascoltare proposte"

Cairo ha escluso la cessione a gennaio di Ricci e anche quella imminente del club: "Red Bull li ho incontrati a luglio, mi hanno voluto conoscere per diventare sponsor e così è stato. Da allora non li ho più incontrati. Per quanto riguarda Pif non li conosco neppure. Non c’è stato alcun tipo di contatto, sono tutte cose inventate. C’è forse la volontà di diffondere qualche notizia falsa per destabilizzare l’ambiente, ma non ci curiamo di queste cose. Non vendo il Toro, ma non voglio rimanerci a vita. Ho versato 10 milioni di euro per partire con il Torino che era in procinto di fallire. Mi sono gettato nella mischia, spinto anche da mia madre che era una grandissima tifosa. Se qualcuno più ricco di me si farà avanti, sono pronto ad ascoltare le proposte. I tifosi sono fondamentali il grande aiuto e sostegno ricevuto in passato è stato decisivo. Alcuni tifosi possono essere contro di me, può succedere, ma se tifi Toro è importante appoggiare la squadra e le cose potrebbero essere più positive".