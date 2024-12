Dopo le fatiche in Europa, Bologna e Fiorentina si ritrovano al Dall'Ara per la 16^ giornata del campionato di Serie A. La squadra di Italiano è reduce dal pari sul campo del Benfica, la formazione di Palladino arriva a questa partita dopo il sonoro 7-0 rifilato al LASK. L'allenatore della Fiorentina non è in panchina per un lutto familiare: è scomparsa la madre Rosa. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 15

