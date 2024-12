Il Lecce si prende i tre punti nel lunch match della 16^ giornata e lascia il Monza all'ultimo posto in classifica col Venezia. Sblocca subito Morente col destro per i padroni di casa, ma a riequilibrare il punteggio è la maldestra autorete di testa commessa da Dorgu. Al 44' Krstovic, che si era fatto parare un calcio di rigore da Turati, infila col destro il gol del 2-1, mentre i brianzoli non riescono a tirare in porta nella ripresa ed escono sconfitti

