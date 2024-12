Allo Stadium, la Juventus pareggia 2-2 contro il Venezia. Nel primo tempo i bianconeri la sbloccano al 19' con Gatti. Nella ripresa, però, la musica cambia: la squadra di Di Francesco trova prima la rete dell'1-1 con il colpo di testa di Ellertsson per poi, sempre di testa, completare la rimonta con Idzes. A pareggiare i conti nel recupero è Vlahovic su calcio di rigore. Per la Juventus arriva il 10° pareggio in campionato, il 4° consecutivo

